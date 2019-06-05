انتشار أمنى لتأمين صلاة العيد بالغربية

شهدت الساحات المُجهزة لصلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة الغربية، انتشار أمني مكثف لتأمين المصلين خلال الصلاة، وضبط حالة الأمن العام داخل المحافظة.



وكانت شرطة المرافق بالغربية بقيادة العقيد وسيم قنديل، مأمور قسم المرافق بالغربية، قد شنت عدة حملات لرفع الإشغالات من الشوارع، ومنع انتشار الباعة الجائلين، بالاشتراك مع أقسام الإشغالات بمجالس المدن والأحياء بالمحافظة.



ومن المنتظر، أن تبدأ صلاة العيد في الـ 5:19 فجرًا، وتبدأ بعدها الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بكافة الأشكال التي يحبها مواطني المحافظة، من تنزه وفسحة في المتنزهات العامة والحدائق وعلى شاطئ النيل في مختلف مدن المحافظة.



وإنتهت مديرية أوقاف الغربية، بالتعاون مع إدارات الأوقاف ومجالس المدن الثماني، ومديرية الأمن، من إقامة ساحات صلاة العيد في مختلف مدن المحافظة، بإشراف مديري إدارة الأوقاف بالمدن.



