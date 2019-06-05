بالصور.. ساحات صلاة العيد بالغربية جاهزة لاستقبال المصلين

انتهت مديرية أوقاف الغربية، بالتعاون مع إدارات الأوقاف ومجالس المدن الثماني، ومديرية الأمن، من إقامة ساحات صلاة العيد في مختلف مدن المحافظة بإشراف مديري إدارة الأوقاف بالمدن.



وكان الشيخ صبري عبادة، وكيل مديرية أوقاف الغربية، أعلن أن المديرية قد أعدت 361 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدن ومراكز المحافظة، تضم ساحتين رئيسيتن بطنطا والمحلة، و359 ساحة فرعية، ومناطق الساحات الرئيسية هي: استاد طنطا الرياضي ويستوعب 10 آلاف مصل، وساحة كوبري الرباط بكفر حجازي بالمحلة الكبرى وتستوعب 10 آلاف مصلٍ.



وتم تجهيز جميع الساحات على مستوى مدن وقرى المحافظة، وقامت مديرية الأوقاف بإعدادها وتجهيزها بالفرش ومكبرات الصوت، بمشاركة جموع من الشباب، وأعلنت المديرية عن اسماء الخطباء الأساسيين.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الأئمة المعتمدين من العاملين بإدارات الأوقاف على مستوى المحافظة بإشراف مديري إدارات الأوقاف، هم فقط المنوط بهم إلقاء خطب العيد، وغير مسموح لغيرهم باعتلاء المنابر، مشددًا فى تعليماته على عدم صعود المنبر إلا للإمام الذى تم اختياره والموافقة عليه من المديرية أو ممن تم تعيينهم كاحتياطيين حال حدوث شىء للأساسى.



ومن المنتظر أن تبدأ صلاة العيد في الـ 5:19 فجرًا، وتبدأ بعدها الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بكافة الأشكال التي يحبها مواطني المحافظة، من تنزه وفسحة في المتنزهات العامة والحدائق وعلى شاطئ النيل في مختلف مدن المحافظة.