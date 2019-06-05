محسن طه يتفقد مستشفى مطروح العام ويشدد على الرعاية الطبية للمرضى

تفقد الدكتور محسن طه وكيل صحة مطروح، يرافقه الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور عماد المنوفي مدير مستشفى العام قسم الطوارئ والكلى بمستشفي مطروح العام للاطمئنان على الخدمات التي تقدم للمرضي.



وقدم وكيل صحة مطروح التهنئة إلى المرضي بحلول عيد الفطر المبارك، مشددا على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.



وقال الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مستشفيات المحافظة خلال احتفالات عيد الفطر.



وأوضح أن مديرية الصحة وفرت الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم ومشتقاتها "بلازما، صفايح دموية"، في جميع مستشفيات المحافظة، بالاضافة إلى رفع درجة الاستعداد في مرفق الإسعاف.



وأكد الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة أن هناك غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي أي بلاغات أو شكاوي أو إصابات أو حوادث أو أي مشاكل صحية، ويتم فحصها والتعامل معها على الفور.