تفحم مواطنين وإصابة 5 آخرين ونفوق 136 رأس ماشية في حريق ضخم بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق ضخم نشب في 4 حظائر للماشية كبيرة ومتجاورة، مساء اليوم، بمركز طامية، ما أسفر عن مصرع طالب وفلاح، وإصابة 5 آخرين، ونفوق 136 رأس ماشي، وبلغت الخسائر 4 ملايين جنيه.



وانتقل اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إلى مكان الحريق لمتابعة عمليات إخماد النيران، كما توجه اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إلى المكان لتفقد آثار الحريق.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق ببعض حظائر المواشي بعزبة الخزان بقرية كفر محفوظ، مما أدى لتفحم مواطنين وإصابة 5 آخرين.



انتقلت مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، برئاسة مدير أمن الفيوم، بمشاركة 10 سيارات إطفاء، وسيطرت على الحريق، وتبين أن الحريق نشب في 4 حظائر مواش كبيرة متجاورة، بملحقاتها مبنية على مساحة 5 أفدنة، الأولى ملك "محمد. أ. ي، 55 سنة، فلاح"، والثانية ملك "سيد. م. ر، 60 سنة، فلاح"، والثالثة ملك "أيمن. م. ع، 42 سنة، فلاح"، والرابعة ملك "جميل. ح. ك، 40 سنة، فلاح"، وجميعهم يقيمون بنفس القرية.



تبين أن سبب نشوب الحريق، حدوث ماس كهربائي من مولد كهربائي خاص بحظيرة الماشية الأولى، وامتداد النيران إلى باقي الحظائر الأخرى نتيجة تطاير القش المشتعل المحترق بفعل قوة الرياح، ولم يتهم أصحاب الحظائر أحدا بالتسبب في نشوب الحريق، وقدرت الخسائر بنحو 4 ملايين جنيه، وأخطرت إدارة الطب البيطري لاتخاذ اللازم، وكلف قسم الأدلة الجنائية بمعاينة المكان وحصر التلفيات.



تحرر محضر بالواقعة، رقم 2494 لسنة 2019م إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.



وتفقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، آثار الحريق الذي للوقوف على حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.