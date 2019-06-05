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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:47 ص

دينا الشربينى تتفاجأ بقاتل "فريدة" الحقيقى

دينا الشربينى تتفاجأ
حسين الجندي
dostor.org/2654356

جميع التوقعات كانت خاطئة، لنتفاجئ جميعًا مع "نور" بالقاتل الحقيقي لشقيقتها "فريدة"، إنها "شهيرة" زوجة الدكتور جمال المحامي، جميع الروايات كانت خاطئة، إلا روايتها، حيث اعترفت أنها راقبت "جمال" حتى المرسم الخاص بـ"فريدة"، وأنه لم يعتدى عليها كما اعترفت في المحكمة، بل جلس معها قليلًا ثم غادر، ليدخل "عمر" عليها ويتشاجرا فيما يخص حضانة الأولاد، ثم يدفعها لترتطم رأسها بالشجرة ويغمى عليها.

تابعت "شهيرة" اعترافها لتقول، إنها ظلّت تراقب "فريدة" بعد مغادرة "عمر"، حتى وقفت على قدميها وحاولت الذهاب تجاه المركب، لتذهب خلفها وتدفعها في النهر، كي تتخلص منها بعدما خطفت زوجها "جمال" منها لـ7 سنوات.

وخلال موسم رمضان، احتل مسلسل زي الشمس الترند على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مرة، كما تواجد ضمن قائمة الأكثر بحثًا على جوجل، كما أشاد العديد من النقاد والمشاهير بأداء النجمة دينا الشربيني خلال المسلسل، مثل الكاتب مدحت العدل، والمخرج عمرو سلامة، والمخرج هادي الباجوري، والناقد خالد منتصر، والنجمة كندة علوش، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي، والناقدة أنيسة حسونة، والنجمة هنا الزاهد، والفنانة أصالة، والإعلامية وفاء الكيلاني، والفنانة القديرة سميرة أحمد، كما تم اختيارها كأفضل ممثلة في العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، ومنحتها مجلة Identity أوسكار أفضل ممثلة في الأسبوع الأول من رمضان.

مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد داوود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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