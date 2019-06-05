الإنتاج الثقافى يعلن عن الموسم الثانى لمسابقة "أنا المصرى"

يعلن قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، عن الموسم الثانى من مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب.



تجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها ٢٠ ألف جنيه، والفائز بالمركز الثاني على ١٥ ألف جنيه، والفائز بالمركز الثالث على ١٠ آلاف جنيه.



وشروط المسابقة، هى ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد عن ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد عن ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل.



ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية (كلمات - لحن - غناء) على DVD بعدد ٣ نسخ، وتسحب استمارات المشاركة من مقر قطاع شئون الإنتاج الثقافى لساحة دار الأوبرا بالجزيرة، وتقديم نسخ الأعمال في الفترة من ١ يونيو حتى ١ أغسطس ٢٠١٩.



يذكر أنه قد تقدم فى الموسم الأول للمسابقة فى العام الماضى ٦٣ متسابقًا وتم اختيار ١٨ عملا غنائيا، وقد فاز بالمركز الأول مناصفة كل من شريف عبد المنعم عن أغنية "باب بلادنا" ومنار الشاذلي عن أغنية "قالولى غني"، وحصدت المركز الثانى أميرة رضا عن أغنية "بحبك"، أما المركز الثالث تقاسمه كل من هالة رشدى ووليد الليثي عن أغنية "عشتي بلادي" ورباب ناجي عن أغنية "الإيد الجامدة"، ضمت لجنة تحكيم المسابقة مغنية الأوبرا تحية شمس الدين، والشاعر عوض بدوى، والموسيقار هانى شنودة، والمطرب محمد الحلو، والموسيقار راجح داوود، والملحن عمرو مصطفى.