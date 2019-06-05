"الننى" يؤدى صلاة العيد بالغردقة ووالده برأس البر

يؤدي نجم نادي الآرسنال ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، محمد النني، صلاة عيد الفطر في مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، حيث يقضي عطلته السنوية في المدينة الساحلية المصرية، عقب العودة من أذربيجان، بعد خسارته لنهائي الدوري الأوربي أمام تشيلسي.



بينما يؤدي والده، ناصر النني، نجم بلدية المحلة الأسبق، صلاة العيد في رأس البر، بصحبة أشقاء النني "شروق وآدم وسيف"، وسيعود للمحلة لمقابلة النني حين عودته من الغردقة.



وفي تصريح خاص لـ"الدستور"، أكد ناصر النني أن نجله سيعود للمحلة مساء الخميس، على أن يقضي الجمعة بصحبة أصدقائه وعائلته وسيقوم بالانضمام لمعسكر المنتخب يوم السبت ٨ يونيو الجاري.