حكيم في "حكايات لطيفة": "أمي كانت تشبه ليلى مراد"

أدى المطرب الشعبي حكيم، أغنية "حلاوة روح"، على الهواء خلال حواره في برنامج "حكايات لطيفة"، مع الفنانة التونسية لطيفة، الذي يُعرض على قناة "DMC"، وصفقت له لطيفة بعد الانتهاء من الغناء، قائلة: "الإحساس ده نعمه من عند ربنا، الواحد لا يكتسبها لا بمال ولا بتدريب".



وعن كيفية المحافظة على صوته، قال "حكيم"، أنه يحافظ على صوته بعمل تمارين طبيه، "بعمل مساج للأحبال الصوتية"، وشرح على الهواء كيفية عمل مساج لصوته، حيث قال "البطن دي زي البلونة بملاها هواء، ونطلعها من خلال الأحبال الصوتية"، وقام بعمل تمارين عن ذلك على الهواء.



وأكد حكيم، أن والده كان يعشق ليلى مراد، حيث كانت شبه والده الراحلة، واختتموا الحلقة بغناء "كلام جميل"، معًا.