"الأوقاف" تحذر من استغلال صلاة العيد في أمور شخصية أو حزبية

أكدت وزارة الأوقاف، أن الاستعداد لصلاة عيد الفطر المبارك تجري على قدم وساق في جميع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وأن هناك حالة استعداد قصوى بجميع المديريات للوفاء بحق إقامة شعيرة صلاة العيد.



ودعت وزارة الأوقاف في بيان لها، جميع المصلين إلى تعظيم شعائر الله، وعدم المتاجرة بها لتحقيق مكاسب فانية لا تتسق وجلال شعائر الله، "ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، محذرة من أي محاولة للافتئات على شعائر الله عز وجل بإخراجها من كونها أمرا تعبديا خالصا لله وحده إلى محاولة تحقيق مكاسب زائلة شخصية أو حزبية بتلبيس من الشيطان وحزبه.