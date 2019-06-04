البرلمان يناقش سبل تعزيز شبكات الاتصالات قبل "كأس إفريقيا"

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، الاثنين المقبل، خطة وزارة الاتصالات واستعدادها لتوفير تغطية متميزة لخدمة الاتصالات بجودة عالية داخل الاستادات الرياضية المقرر استضافتها كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى البطران.



ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلبات إحاطة من بينها يخص سوء خدمات المحمول وشبكات الإنترنت فى محافظة أسوان، وسوء خدمات الاتصالات لشركات المحمول وانعكاسات ذلك على المواطنين، وبطء الإنترنت بشكل كبير على مستوى محافظات الجمهورية وشكوى العديد من المواطنين من سوء الخدمة.



وتبحث اللجنة فى ذات اليوم، طلبات الإحاطة بشأن حرمان قرية أبو صالح مركز ناصر محافظة بنى سويف من خطط التليفونات الأرضية على الرغم من احتياج القرية بمرافقها إلى هذه الخدمة، وانقطاع خدمة الإنترنت أثناء أداء امتحان الصف الأول الثانوي.