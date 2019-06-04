وكيل النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

هنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجميع أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يعيدها عليهم جميعا بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.



وأعرب "وهدان" في بيان صحفي له اليوم، عن ثقته في الخطوات التي تسير فيها مصر، وعن المشروعات التي تقوم بها في شتى مناحي الحياة، مؤكدا أن المصريين يشهدوا بحالة البناء والإعمار في وطنهم الغالي وفي ظل تحقيق الأمن والرخاء.



وأكد "وكيل النواب" أن التماسك بين الشعب والقيادة السياسية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي كفيل بوضع مصر في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى وتحقيق طموحات الشعب المصرى.