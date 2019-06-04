فيدرر: نادال هو التحدي الأكبر

أبدى السويسري روجيه فيدرر سعادته إثر تخطية عقبة مواطنه ستانيسلاس فافرينكا، الثلاثاء، في دور الثمانية ببطولة رولان جاروس، سعادته باللعب في نصف النهائي ضد الإسباني رافائيل نادال الذي تخطى بدوره الياباني كي نيشيكوري، واصفا اللقاء بأنه "التحدي الأكبر" بالنسبة له.



وأكد فيدرر، في تصريحات عقب مباراته أمام فافرينكا التي حسمها بثلاث مجموعات لواحدة بواقع 7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (7-5) و6-4 في السابق كنت أكره اللعب أمام اللاعبين العُسر. ولكني أحب اللعب أمامهم في الوقت الحالي، لأنه يكون تحدي بالنسبة لي. وفي هذه المباريات، نادال هو أصعب من يمكن أن تواجه".



وأكد المتوج في باريس مرة وحيدة في 2009 أنه "في كل الأحوال إذا أردت أن تفوز بلقب على الأراضي الترابية، يجب أن تعرف أنه عليك مواجهة نادال عاجلا أم آجلا. إذا أردت تجنبه، لما شاركت في هذه البطولة".



وشدد صاحب الـ37 عاما على أنه مهما حدث في المباراة المقبلة، فلقد تخطى بالفعل توقعاته في البطولة التي يشارك فيها دون اعتبار نفسه أحد المرشحين للقب.