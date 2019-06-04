عزت أبو عوف في "الإنعاش".. وشقيقته: "حالته حرجة"

أكدت الفنانة مها أبو عوف، أن شقيقها الفنان القدير عزت أبو عوف، يرقد حاليًا في غرفة "الإنعاش" بأحد مستشفيات المهندسين، وحالته الصحية حرجة للغاية.



وقالت "أبو عوف" لـ"الدستور"، أن الأطباء أكدوا أن حالته صعبة وحرجة للغاية، ويحتاج إلى الدعاء، وهو ما جعلنها في حالة ضيق شقيق، وكل ما نفعله هو الدعاء أنا وكل أشقائه طوال الوقت.



وتابعت: كل ما نحتاجه هذه الفترة هو الدعاء من كل المحبين له ولفنه، فهو في حالة خطرة مثلما ذكرت، ويحتاج لدعاء كل من يحبه من القلب، حتى يخرج من هذه الأزمة الكبيرة.



