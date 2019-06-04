أموال جريزمان تقرب بوجبا من أتلتيكو مدريد

قالت تقارير صحفية إن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني دخل بقوة في سباق المنافسة على ضم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وكانت شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا أكدت خلال الساعات القليلة الماضية بداية المفاوضات الرسمية من جانب نادي يوفنتوس الإيطالي لاستعادة لاعبه السابق، فضلا عن وجود رغبة قوية من جانب نادي ريال مدريد للتعاقد مع بوجبا.



موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي من جانبه أكد أنه حصل على معلومات من مصادر مقربة من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تؤكد دخول النادي في مفاوضات لضم بوجبا.



وسيستغل النادي الإسباني المبلغ الذي سيحصل عليه من بيع نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي يقترب من 120 مليون يورو، لتعويضه بصفقة قوية مثل بوجبا.



ويرتبط بوجبا (26 عاما) بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2021، وشارك نجم منتخب فرنسا في47 مباراة هذا الموسم بكل البطولات مع فريقه وسجل 16 هدفا وصنع 11 أخرى.