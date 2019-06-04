القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
عالم
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:21 م

البيت الأبيض يرفض تعاون مستشارة سابقة لترامب مع لجنة برلمانية

ترامب
ترامب
dostor.org/2654336

طلب البيت الأبيض من مستشارة سابقة مقرّبة من الرئيس دونالد ترامب عدم التعاون مع تحقيق برلماني يستهدفه، وفق ما أعلن رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر.

وقال النائب الديموقراطي في بيان إنّ هوب هيكس تلقّت تعليمات بعدم الامتثال لاستدعاء اللجنة التي تُطالبها بأن تُقدّم قبل 4 يونيو ملفّات مرتبطة بعملها في البيت الأبيض.

وتُعَدّ هيكس من الدائرة المقرّبة إلى ترامب، وكانت التحقت باكرًا بحملته الانتخابيّة قبل أن تتسلّم منصب المديرة الإعلامية للرئاسة. وأثارت مفاجأةً في مارس 2018 بإعلانها الاستقالة.

وأضاف نادلر أنّ آني دونالدسون التي عملت مديرة لمكتب المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض دون ماكغان، تلقّت التعليمات نفسها.

ورفض ماكغان بدوره في نهاية مايو، بإيعاز من السلطة التنفيذية، استدعاءً من الكونغرس للاستماع إليه.

وتشتبه اللجنة البرلمانيّة بقيام ترامب بـ"عرقلة عمل القضاء" و"بإساءات أخرى لاستعمال السُلطة" ذكرَها تقرير المحقّق الخاص روبرت مولر حول التدخّل الروسي في انتخابات 2016، وذلك بالاستناد خصوصًا إلى شهادات ثلاثة مستشارين سابقين لترامب.

وقال نادلر إنّ "الرئيس يفتقر إلى سند قانوني لمنع هؤلاء الشهود من الامتثال إلى استدعاءاتنا".

وأضاف أنّ اللجنة ستواصل المطالبة بالمستندات وسترغب دومًا في الاستماع إلى هوب هيكس وآني دونالدسون.

ويستفيد الديموقراطيون من حيازتهم الغالبية في البرلمان ليبعثوا استدعاءات تخدم تحقيقهم البرلماني، غير أنّ عددًا من المسؤولين في البيت الأبيض أو في الإدارة، على غرار وزير العدل بيل بار، يرفضون الامتثال.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ يومين

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ 4 أيام

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ 4 أيام

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ 4 أيام

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ 5 أيام

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

الآن

السيسي وخادم الحرمين يتبادلان تهاني عيد الفطر هاتفيا

الأرصاد تطمئن المواطنين: طقس العيد "ممتاز" ويسمح بالخروج للحدائق

فيديو.. "الداخلية" تكثف انتشارها الأمنى قبل ساعات من عيد الفطر

السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك

ads
الأكثر قراءة

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

حريق هائل يلتهم عدد من المحال ومخزن للخردوات بملوي في المنيا

الأرصاد تطمئن المواطنين: طقس العيد "ممتاز" ويسمح بالخروج للحدائق

"نجريج في عيد".. البطل محمد صلاح يقضي الإجازة في مسقط رأسه (صور)

ألبومات الصور

محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحات صلاة العيد بالغردقة (صور)

إقبال على المقاهي ومحلات التسالي في ليلة العيد بالإسكندرية

عاصفة ترابية شديدة تضرب مدن البحرالأحمر (صور)

ضبط 41 كيلو من اللحوم الفاسدة داخل محل مجمدات بالإسكندرية (صور)

رياضة

"الأسيوطي 2".. تركي آل شيخ يكشف عن تجربته القادمة

من ليلة الزفاف إلى حضن الأبطال.. حكاية النص الحلو في حياة صلاح

فيدرر: نادال هو التحدي الأكبر

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

حريق هائل يلتهم عدد من المحال ومخزن للخردوات بملوي في المنيا

الأرصاد تطمئن المواطنين: طقس العيد "ممتاز" ويسمح بالخروج للحدائق

"نجريج في عيد".. البطل محمد صلاح يقضي الإجازة في مسقط رأسه (صور)

الرئيس نيوز

رئيس "الكاف": تعرضت لتهديدات بسبب مباراة "الترجي" و"الوداد"

"واشنطن بوست": السياسة تتحكم في تحديد أعياد المسلمين

"سي إن إن": العيد واحد.. والاختلافات كثيرة

الأرصاد: طقس العيد "مائل للحرارة" وأمطار في الصعيد

بوريس جونسون يرفض لقاء ترامب

كشكول

جامعة المنوفية تشكل لجنة حكماء

المصريون بالخارج يطالبون "التعليم" ببيان رسمي لتحديد موقف أبنائهم من التراكمية

بالصور.. أجمل تسريحات الشعر للآطفال بالعيد

اعتذارات المعلمين عن المراقبة أول أزمات امتحانات الثانوية العامة 2019

رئيس جامعة الزقازيق يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الفطر

الأمصار

ألمانيا: الحكومات تأخذ شرعيتها من إنجازاتها

سخرية كرواتية من قميص برشلونة الجديد

تونس تناقش التجارب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

الاستخبارات العراقية: البغدادي يتنقل بين سوريا والعراق

"جماعة حزبية" تعلن العيد في فلسطين.. والأمن يتدخل

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

بعد 16 عاما من إغلاقها.. فتح "المنطقة الخضراء" في بغداد أمام الجمهور

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل

كارلوس سانتانا: عدم مشاهدة التليفزيون هو وصفتي للتفاؤل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

اكتشاف حالة إصابة بفيروس "نيباه" المميت في ولاية كيرالا الهندية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎