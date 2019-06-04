محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحات صلاة العيد بالغردقة (صور)

تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة الغردقة، حيث قام بتفقد ساحة مسجد الميناء الكبير للوقوف على آخر الاستعدادات بها.



وأكد عبدالله، على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وضبط الميكروفونات الخاصه بمصلي العيد وتوفير كافة سبل الراحة للمصلين، كما كلف الوحدة المحلية لمدينة الغردقة ومديرية الأوقاف بضرورة توفير الهدايا والحلوى والمسك، لتوزيعها على الأطفال والمصلين فى صلاة العيد.



يذكر أن تم تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر المبارك وعددهم 17ساحة و93 مسجد صلاة لعيد الفطر على مستوى محافظة البحر الأحمر، منهم اثنان ساحة رئيسية ساحة مسجد الرحمن بالدهار وساحة مسجد الميناء الكبير بالسقالة بمدينة الغردقة.



رافق المحافظ أثناء جولته اللواء على شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة، واللواء واصف عدلي رئيس حى جنوب الغردقة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.