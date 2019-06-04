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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:47 م

انتخاب النيجيري تيجاني محمد رئيسا للدورة الـ74 للأمم المتحدة

انتخاب النيجيري تيجاني
dostor.org/2654321

انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء المندوب النيجيري السفير "تيجاني محمد باندي" رئيسا للدورة الـ 74 للجمعية والمقرر عقدها في سبتمبر المقبل.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الأعضاء انتخبوا تيجاني بالتزكية اليوم لرئاسة الدورة الـ 74 لمدة عام بدءا من شهر سبتمبر المقبل وذلك خلفا للإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا.

ونقلت الشبكة عن تيجاني، قوله إنه عند انعقاد جلسات الأمم المتحدة في سبتمبر ستكون قضايا المناخ، الصحة، المساواة بين الجنسين، والقضاء على الفقر والجوع هي الأولويات القصوى.

ويُعد تيجاني الرئيس النيجيري الثاني للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ترأس جوزيف نانفن جاربا الجمعية خلال دورتها (1989-1990)، ويحمل تيجاني، 61 عاما، درجة علمية في العلوم السياسية من جامعة بوسطن الأمريكية.

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