"التخطيط" تنشر صورًا جوية لمشروع تطوير عشوائيات سيناء

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عددًا من الصور الجوية لمشروع مساكن الروضة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن مخطط إعلان الغردقة خالية من العشوائيات.



وأشارت الوزارة، عبر إحدى الصفحات التي تديرها علي موقع التواصل الإجتماعي، إلى أن المشروع يشمل 30 عمارة بإجمالى 600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 250 منزل سكنى بالطراز البدوي.



يشار إلى أن برنامج تطوير العشوائيات يستهدف إزالة كل المناطق المهددة لحياة المواطنين، ونقل السكان لوحدات جديدة عن طريق إنهاء إزالة ونقل كافة سكان المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين وبناء سكان ملائم لهم.



وفي هذا السياق، تستهدف خطة الحكومة للعام المالي الحالي، تطوير منطقة الترابين بجنوب سيناء، وتنفيذ 35 مشروعًا للتطوير في 10 محافظات، بالإضافة إلى تنفيذ ثلاثة مشروعات لدفن خطوط الكهرباء الهوائية في 3 محافظات، وتطوير 34 سوقًا عشوائيًا في ثلاث عشر محافظة.