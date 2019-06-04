إداري الترجي يهاجم رئيس الكاف ويتهمه بالانحياز للوداد

شن وليد العارم، عضو مجلس إدارة الترجي التونسي، هجوما قويا على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك على هامش الاجتماع الذي تعقده لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد القاري، لدراسة أحداث مواجهة الترجي مع ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكان الترجي حصل على لقب دوري الأبطال بعد انسحاب الوداد من مباراة الإياب التي أقيمت في تونس الجمعة الماضي، احتجاجا على عدم احتساب هدف له وعدم لجوء الحكم بكاري جساما إلى تقنية الفيديو، التي اتضح عطلها وقت تسجيل الهدف.



وقال العارم في الخطاب الذي وجهه لجماهير نادي العاصمة التونسية المحتشدة أمام النزل الذي يحتضن اجتماع الكاف: "يخطئ أحمد أحمد لو اعتقد نفسه ملكا يصدر القرارات كما يحلو له، الكاف لديها لوائح ويتعين احترامها".



وتابع: "رئيس الكاف حاول خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الطوارئ البحث عن ثغرة قانونية من أجل إدانة الترجي غير أنه فشل في ذلك".



وأضاف: "موققنا القانوني سليم ولم نرتكب أي هفوة تستحق تسليط عقوبات علينا أو إعادة المباراة".



وواصل: "رئيس الكاف منحاز للأندية المغربية بشكل واضح، ولا يمكنه أن يغير لوائح الاتحاد الأفريقي طبقا لرغباته أو يفرض إرادته الشخصية على أعضاء المكتب التنفيذي".



وأتم: "ننتظر صدور القرارات الأربعاء، وفي حال تعرضنا لمظلمة سنقدم شكوى لدى محكمة التحكيم الرياضية".