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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:29 م

إصابة أحد العاملين بفيلم جيمس بوند في انفجار

إصابة أحد العاملين
dostor.org/2654312

تسبب انفجار بموقع تصوير أحدث أفلام جيمس بوند اليوم الثلاثاء، في إصابة أحد أفراد الطاقم بجروح وتسبب في أضرار بمسرح التصوير الخارجي.

وقال الحساب الرسمي للفيلم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الحادث وقع أثناء "انفجار تم السيطرة عليه" باستوديوهات باينوود، خارج لندن.

وأضاف: أنه "لم تقع إصابات في الموقع ولكن أحد أفراد الطاقم خارج المسرح أصيب بجروح طفيفة".

وكان الطاقم يعمل في فيلم "بوند 25"، الجزء الـ 25 من سلسلة أفلام الجاسوس 007.

ومن المقرر أن يلعب رامي مالك، الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل، عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي"، الذي جسد فيه شخصية فريدي ميركوري، المغني الرئيسي في فرقة الروك البريطانية (كوين)، دور الشرير أمام النجم دانييل كريج الذي يلعب دور الجاسوس الأشهر 007 في فيلمه الخامس والأخير لجيمس بوند.

وأصيب كريج، 51 عاما الشهر الماضي أثناء التصوير في جامايكا، حيث تعين أن يخضع لعملية جراحية في الكاحل.

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