المغرب تعلن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلن المغرب الثلاثاء، أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر في المملكة، لينضم إلى قائمة الدول التي تحتفل بالمناسبة الإسلامية متأخرة.



وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء في بيان قصير، مساء الثلاثاء: "غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في المغرب".



وكانت دول المغرب وسلطنة عُمان وبروناي وباكستان وبنغلادش وإيران، قد بدأت شهر رمضان بعد يوم من بدء الشهر الفضيل في معظم الدول العالم.



وأعلنت السلطات الدينية في دول عربية عدة، الاثنين، أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، منها السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر واليمن والجزائر وليبيا.



وفي المقابل، أعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال، مشيرة إلى أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبالتالي فإن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وسارت على النهج ذاته سوريا والأردن وتونس والأراضي الفلسطينية.