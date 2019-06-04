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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:23 م

تشاكا يقترب من إنتر ميلان

تشاكا يقترب من إنتر
dostor.org/2654309

اقترب السويسري جرانيت تشاكا، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي من الانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، وفقا لتقارير سويسرية.

تشاكا (26 عاما) كان انضم للفريق اللندني في صيف عام 2016 مقابل 45 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت بات عنصرا رئيسيا في التشكيلة الأساسية للجانرز.

موقع فوتبول إيطاليا نقل عن صحيفة "RSI Sport" السويسرية أن إنتر يجري بالفعل مفاوضات مع تشاكا، مشيرة إلى أن اللاعب نفسه لم ينكر الأمر.

وأضافت أن اللاعب السويسرس الدولي يعد هدفا رئيسيا بالنسبة لأنطونيو كونتي، مدرب إنتر الجديد الذي يسعى لتدعيم مركز لاعب الوسط المدافع في فريقه.

يذكر أن هذه التقارير تأتي على الرغم من قيام اللاعب بتجديد عقده مع النادي قبل عام واحد فقط، ليمتد حتى صيف عام 2023 أي لمدة 4 مواسم مقبلة.

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