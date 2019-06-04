تقارير: العين الإماراتي يستهدف نجم نهضة بركان

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي العين الإماراتي في التعاقد مع لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، من أجل تعزيز صفوفه في الموسم الجديد.



تقارير مغربية أكدت اهتمام نادي العين بالتعاقد مع اللاعب لابا كودجو لتعزيز خطوطه الهجومية في الموسم المقبل، الذي يطمح أن يعود لمنصات التتويج بنهايته.



وأشارت التقارير إلى أن نادي نهضة بركان من جانبه يسعى لتجديد عقد اللاعب من أجل قطع الطريق على العين الإماراتي والأندية الأخرى الراغبة في ضمه.



لابا كودجو لديه عقد مع نهضة بركان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يجعل انتقاله إلى صفوف أي ناد آخر يتم بشكل مجاني، دون حصول نهضة بركان على مقابل.