مليون و300 ألف جنيه لإصلاح جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى رأس غارب

صدّق اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، على قرار بصرف مبلغ مالي وقدرة مليون وثلاثون ألف جنية، وذلك لإصلاح وتحديث جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى غارب المركزى.



من جانبه أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه فور إبلاغ محافظ الاقليم، بعطل الجهاز صدق على المبلغ المشار اليه، مشيرًا إلى أهمية وضرورة الجهاز بالمستشفى، وما يقدمه للمواطنين بحيث لا يمكن الاستغناء عنه بالمستشفى.



واضاف مرعى أن المحافظ كلفه بالاشراف بنفسه على إصلاح الجهاز، والذى تم الإنتهاء منه واعادته للخدمة بالمستشفى فى وقت قصير جدا، لافتًا ان الجهاز عاد للخدمة حاليًا وهو الآن يعمل بكامل طاقته، وذلك لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لاهالي المدينة.