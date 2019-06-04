ماكرون يكرم المنتخب الفرنسي بوسام الشرف

كرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء منتخب فرنسا لكرة القدم الفائز بكأس العالم الأخيرة بروسيا 2018.



وقلد ماكرون لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الديوك وسام الشرف وهي أكبر جائزة فرنسية نظير حصولهم على كأس العام الأخيرة.



كما التقى ماكرون منتخب فرنسا للسيدات لتحفيزهن قبل انطلاق منافسات كأس العام التي تستضيفها بلاده في الفترة من 7 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل.



وحصلت فرنسا على كأس العالم لكرة القدم للرجال بعد الفوز على منتخب كرواتيا في النهائي بنتيجة 4-2.



وتوجت فرنسا بلقب كأس العالم مرتين عامي 1998 و2018.