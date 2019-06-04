ليون ينفي توصله لاتفاق مع ريال مدريد بشأن ميندي

أصدر نادي ليون الفرنسي بيانًا رسميًا عبر حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر، ينفي من خلاله التوصل لاتفاق مع نظيره ريال مدريد الإسباني بشأن فيرلان ميندي.



وكانت وسائل الإعلام المختلفة قد ادعت أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي في النادي الملكي، وصار قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح لاعبًا جديدًا في صفوف الميرينجي.



وجاء في بيان نادي الليج آن ما يلي “نادي أولمبيك ليون ينفي التوصل لاتفاق مع ريال مدريد على انتقال محتمل لمدافعه الدولي فيرلان ميندي، على عكس نقلته بعض وسائل الإعلام”.



ويرغب اللوس بلانكوس في التوقيع مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر، تحسبًا لرحيل مارسيلو فييرا، الذي يرتبط بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، لمزاملة رفيقه السابق في سانتياجو بيرنابيو، كريستيانو رونالدو.



وأعلن نادي العاصمة الإسبانية اليوم عن ضم لوكا يوفيتش المهاجم الدولي الصربي قادمًا من إينتراخت فرانكفورت الألماني في أولى صفقات سوق الانتقالات الصيفية.