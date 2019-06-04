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عالم
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:11 م

مؤسس "استثمر في وطنك الثاني مصر" يكشف عن الخطوات المقبلة للمبادرة بعد العيد

المستشار محمد سالم،
المستشار محمد سالم، الخبير القانوني البارز
dostor.org/2654299

أكد المستشار محمد سالم، الخبير القانوني البارز ومؤسس مبادرة "استثمر في وطنك الثاني مصر"، أن مبادرته ستبدأ فعليا في تشكيل هيكلها وضم رجال الأعمال المصريين والعرب عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مهنئا الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك.

وشدد "سالم"، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، على قيامه باتصالات مكثفة مع مجلس الوزراء المصري بكافة وزاراته؛ من أجل التنسيق سويا حول المبادرة وكيفية دعمها من قبل الوزارات المعنية كي تقوم بدورها الهادف لجذب الاستثمارات العربية المختلفة في مصر.

وأشار إلى عقد جلسة مع قيادات بمجلس النواب لطرح فكرة القوانين الاقتصادية العربية الموحدة وسبل دعم البرلمان المصري لها في سبيل دعم الاستثمار العربي في مصر، وعلى رأسها قانون الجمارك الموحد الذي سيشجع بقوة فكرة التبادل التجاري بين مصر والعالم العربي.

وجدد المستشار محمد سالم دعوته لرجال الأعمال المصريين والعرب للانضمام إلى مبادرته، منوها بأنه سيعقد مؤتمرا كبيرا يجمع كل أعضاء المبادرة لبدء اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل كل بنود المبادرة من أجل خدمة ودعم الاقتصاد القومي المصري المساهمة ولو بجزء بسيط في جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

يذكر أن مبادرة "استثمر في وطنك الثاني مصر" هي مبادرة اقتصادية هدفها تشجيع الاستثمار العربي في مصر وفتح سبل التعاون بين رجال الأعمال المصريين والعرب في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

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