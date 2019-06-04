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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:10 م

للمرة الثالثة خلال 9 أشهر.. تعيين مديرا جديدا لمطار الغردقة

للمرة الثالثة خلال
كتب -علي عواد
dostor.org/2654298

قررت الشركة المصرية للمطارات برئاسة وائل النشار، تعيين مدير عام جديد لمطار الغردقة الدولي للمرة الثالثة منذ سبتمبر 2018 بتولي الطيار محمد كمال أمين توفيق مديرًا عامًا لمطار الغردقة الدولي، الذي كان يتولاه من قبل مدير مطار برج العرب بدلًا من نبيل الملاح، الذي تم تعيينه نائبًا لمدير مطار شرم الشيخ.

وشملت حركة التنقلات قيادات المطارات المصرية الإقليمية، وهي (الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر وبرج العرب، والإسكندرية، والعاصمة الإدارية).

حيث تك تعيين نبيل زكي الملاح، القائم بأعمال مدير مطار الغردقة الدولي للعمل نائبًا لمدير مطار شرم الشيخ، وأسامة عبدالهادي العباسي، نائبًا لمدير مطار الأقصر الدولي لتولي مدير عام مطار برج العرب الدولي.

وتولى عمرو المغربي، نائب مدير برج العرب السابق، منصب نائب مدير مطار الإسكندرية، وهشام عبدالفتاح، مدير مطار العريش، ليتولى نائب مدير الأقصر بجانب عمله مديرًا لمطار العريش، ومحمد أحمد راشد، القائم بأعمال نائب مدير مطار شرم الشيخ للعمل نائب مدير عام لبرج العرب، ومروان رمضان عبدالفتاح، القائم بأعمال نائب مدير مطار الإسكندرية، للعمل مدير عام مبنى الركاب بمطار برج العرب، وإيهاب عبداللطيف، كبير إخصائيين، للإشراف على قطاع الشؤون المالية والإدارية بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، وأيمن قباري، كبير إخصائيي أمن بمطار شرم الشيخ الدولي، للقيام بأعمال مدير عام مبنى الركاب بالمطار.

وأكدت مصادر مطلعه، أنه من المقرر تولي القيادات الجديدة مناصبها خلال ساعات، حيث تم إرسال القرارات لكل مطار للتنفيذ، بالتنسيق مع قبل إدارة الموارد البشرية بالشركة المصرية للمطارات.

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