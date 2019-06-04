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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:09 م

"مدبولي" يتسوق بلا حراسة في مول شهير.. ومواطنون: "هذه هي مصر" (صور)

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
dostor.org/2654296

تداول عدد كبير من نشطاء شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يصطف في طابور ماكينة تحصيل مستحقات المشتريات داخل أحد مولات القاهرة، دون حراسة.

وقال ملتقط الصور، إن كل المتواجدين ذهلوا وانبهروا كثيرا بعد تأكدهم من أنه رئيس الوزراء وبادلوه الترحاب والتهنئة بحلول عيد الفطر، وعرضوا عليه التقدم في بداية الطابور إلا أنه رفض، كونه واحدا منهم ولا يفرقه بينهم منصب وما إلى ذلك.

فيما علق أحد المواطنين على الصور باستحالة أن تكون الصور لرئيس الوزراء، وأنه شبيهه، غير أن الكثيرين أكدوا له أنه هو.

وعلق آخر معبرا عن فخره بمشاهدة رئيس وزراء مصر يصطف في الطابور مثله مثل أي مواطن بدون حراسات وخلافه، موجها اللوم على عدم الاحتفاء بالمشهد وترويجه مثلما نروج للشخصيات الأجنبية المشهورة، قائلا: "لابد أن ننقل هذه الصور للعالم كله لنخبرهم أن هذه هي مصر وأن هذا الشخص هو رئيس وزرائها الذي لا يبتعد عن التحسس بأوجاع المواطنين غير أنه يتابع أعماله ميدانيا بشكل يومي".

"مدبولي" يتسوق بلا حراسة في مول شهير.. ومواطنون: "هذه هي مصر" (صور)
"مدبولي" يتسوق بلا حراسة في مول شهير.. ومواطنون: "هذه هي مصر" (صور)
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