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اقتصاد
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:06 م

النفط يصعد 1% متعافياً من أدنى مستوى في 4 أشهر مع ارتفاع الأسهم

النفط يصعد 1% متعافياً
dostor.org/2654293

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع نسبته نحو 1% الثلاثاء 4 يونيو، بعدما رفعت موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية خام برنت من أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي لامسه في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية نحو 2% بدعم من طلب الصين للحوار مع الولايات المتحدة لحل النزاع التجاري وتعليقات من رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول أثارت توقعات بخفض أسعار الفائدة.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69 سنتا أو 1.1% لتبلغ عند التسوية 61.97 دولار للبرميل. وكان الخام نزل إلى 60.21 دولار في وقت سابق من الجلسة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 29 يناير كانون الثاني.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4% إلى 53.48 دولار للبرميل، ليزيد أكثر من دولار عن أدنى مستوى له في الجلسة.

جاء ارتفاع الخام قبل نشر بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية التي تحرك الأسواق، والمتوقع أن تظهر انخفاض مخزونات الخام 800 ألف برميل الأسبوع الماضي، في ثاني تراجع لها على التوالي بعد ارتفاع المخزون في منتصف مايو أيار إلى أعلى مستوياته في نحو عامين، بحسب ما قاله محللون في استطلاع لرويترز.

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