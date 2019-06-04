"المهندسين" تعلن قائمة المرشحين على مقعد رئيس "فرعية الغربية"

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن القائمة النهائية للمرشحين على مقعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية، وتضمنت 8 أسماء، وقدمت طلبات الترشح، بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، أو مقر نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، أو مقر نادى النقابة بالمحلة.



وأغلق باب الترشح يوم السبت 4 مايو الماضي، علي أن يتم إجراء الانتخابات يوم الجمعة 14 يونيو الجاري، وفى حال وجود إعادة على المقعد، يتم ذلك يوم الجمعة 21 يونيو الجاري.



وشكلت النقابة لجنة للإشراف على إجراء الانتخابات فى النقابة الفرعية، برئاسة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة.

