تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر فى بني سويف

بدأت مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع الوحدات المحلية فى تجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



وفرش المسئولون الأرضية داخل الملاعب بمراكز الشباب والمدارس بالسجاد وتم تخصيص أماكن للسيدات والرجال.



وخصصت مديرية الأوقاف 140 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مراكز المحافظة بواقع 30 ساحة بمركز ومدينة بني سويف، و28 ساحة بمركز ومدينة إهناسيا، و25 ساحة بمركز ومدينة ببا، و19 ساحة بمركز ومدينة الفشن، و14 ساحة بمركز ومدينة سمسطا، و14 ساحة مثلها بمركز ومدينة ناصر، و10 ساحات بمركز ومدينة الواسطى وتجهيز الخطباء ساسي واحتياطي لكل ساحة من ساحات الصلاة.



وأعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف أنه تم توفير 14 من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة بالتناوب في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة، منها 2 بمدينة بني سويف مسجدعمر بن عبد العزبز، مسجد أبو بكر الصديق شرق النيل، و6 ساحات بعواصم المدن الست الأخرى،لشرح خطبة عيد الفطر المبارك ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة والاستفادة منها.