تعرف على مواعيد عروض الصوت والضوء خلال العيد

قررت شركة مصر للصوت والضوء برئاسة سامح سعد بتشغيل عروض للصوت والضوء بالمناطق الأثرية خلال أيام عيد الفطر المبارك ففي منطقة الأهرامات سيتم تشغيل عرض للصوت والضوء فى تمام الساعة التاسعة والنصف باللغة العربية كما سيتم تشغيل عرض باللغة العربية فى معبد الكرنك بأسوان في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعرض آخر خلال أول وثاني أيام عيد الفطر فى معبد فيلة بتمام الساعة التاسعة والربع وفي معبد ادفو عرض باللغة العربية الساعة الثامنة مساء وفى أبو سمبل يقام العرض باللغة الأجنبية فى الساعة السابعة والربع مساء مع توفير سماعات الترجمة الفورية.



وتحظى عروض الصوت والضوء باقبال كبير من قبل المصريين والاجانب للاستماع على الشرح التاريخى للمنطقة الاثرية ويتم استخدام الاضواء خلال العرض لمحاكتهم للعصر الفرعوني.