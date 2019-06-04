كلوب يخطط لعطلة طويلة عقب انتهاء عقده مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن تخطيط الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، للحصول على عطلة طويلة الأمد حال انتهاء عقده مع "الريدز".



وذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية أن كلوب يريد الحصول على عطلة لمدة عام من التدريب عقب انتهاء عقده مع ليفربول في صيف عام 2022.



وأشارت الشبكة إلى أن كلوب ناقش ذلك الأمر مع أسرته، وأن حصوله على راحة لمدة عام من التدريب سيكون أمرا جيدا له.



وتابعت "ESPN" إلى أن ملاك ليفربول يأملون في تمديد عقده بعد تحقيقه دوري أبطال أوروبا مع الريدز في الموسم المنقضي، لكنهم لا يريدون الضغط عليه في ذلك الأمر.



وتولى كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر عام 2015 وقد لعب الفريق تحت قيادته في 208 مباراة، حيث حقق الفوز في 119 مباراة وتعادل في 52 مباراة وخسر في 37 مباراة.