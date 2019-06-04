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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 09:18 م

فيديو.. "الداخلية" تكثف انتشارها الأمنى قبل ساعات من عيد الفطر

فيديو.. الداخلية
عمرو المزيدي
dostor.org/2654263

حصلت "الدستور" على فيديو يكشف عن جهود وزارة الداخلية وانتشارها الأمني ضمن خطة استقبال عيد الفطر المبارك.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بجميع المحاور والمناطق الهامة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، كما تم تكثيف الخدمات المرورية فى جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بجميع المحافظات بالمرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد على الالتزام باليقظة التامة، وأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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