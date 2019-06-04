اتحاد المحامين العرب يهنئ الشعب والرئيس بعيد الفطر المبارك

تقدم ماجد حنا الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وعضو مجلس نقابة المحامين العامة، بأسمى التهاني للشعب المصرى، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين، وناصر الكريون الأمين العام للاتحاد بمناسبة عيد الفطر المبارك.



كما توجه "حنا" فى بيان له اليوم الثلاثاء بالتهنئة، إلى الأمناء المساعدين وكافه أعضاء الاتحاد، وأعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء المجالس الفرعية بمصر والمحامين بكافة البلاد العربية قائلًا: "إنه يتقدم بأصدق التهاني القلبية إلى الشعب المصري، والشعوب العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن ينعم على أبناء الأمة العربية بالصحة والسعادة والمزيد من النجاح والتوفيق، وعلى مصر الغالية بدوام العزة والرفعة".