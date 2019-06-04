ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب سياحي في المجر إلى 11 قتيلا

أعلنت الشرطة المجرية الثلاثاء العثور على جثّتي ضحيّتين كوريين جنوبيين قضيا جراء غرق مركب إثر اصطدامه بسفينة ترفيهية في نهر الدانوب الأسبوع الماضي، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى أحد عشر سائحا، فيما لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين.

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المجرية في بيان "العثور على جثة (ذكر) داخل فتحة حطام المركب وانتشالها".

ولاحقا أكدت الشرطة العثور على جثة (ذكر) لأحدى الضحايا على بعد نحو 70 كيلومترا إلى الجنوب من موقع الحادث.

وكان مركب "حورية البحر" قد اصطدم بسفينة "سيجين" الترفيهية التابعة لشركة "فايكينغ" النروجية الأربعاء الماضي، ما أدى إلى انقلاب المركب وغرقه في نهر الدانوب.

ونجا من حادثة الاصطدام سبعة فقط من أصل 35 شخصا كانوا على متن القارب، ولا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين، علما أن احتمالات العثور على ناجين اصبحت عمليا معدومة.

ومن بين المفقودين طفلة عمرها ست سنوات وقبطان مركب "حورية البحر" وأحد أفراد الطاقم.

والثلاثاء واصل الغطاسون والخبراء بحث كيفية انتشال المركب الغارق لانتشال جثث يعتقد انها عالقة بداخله.

وأعاقت التيارات الجارفة وارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة عمليات البحث عن المفقودين، وحالت دون وصول الغطاسين إلى المركب الذي استقر على عمق تسعة أمتار، بحسب السلطات المجرية.

وقال وزير الداخلية المجري ساندور بينتر أمام لجنة برلمانية إن "الرؤية عمليا معدومة، لا نعلم حجم الضرر اللاحق بالمركب".

وأضاف "لا نريد مزيدا من الوفيات، لذا فالهدف هو انتشال الحطام بشكل آمن".

ومن المقرر أن تصل سفينة مجهّزة برافعة قادرة على انتشال المركب إلى موقع الحادث الخميس إذ يتوقع أن يبدأ منسوب المياه بالانخفاض.