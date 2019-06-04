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اقتصاد
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 09:14 م

صادرات فنزويلا من النفط تتراجع بشدة تحت ضغط عقوبات‎ واشنطن

صادرات فنزويلا من
dostor.org/2654258

تلقت صادرات شركة ”بي.دي.في.إس.إيه“ الفنزويلية من النفط ضربة جديدة في مايو، بعد انتهاء مهلة محددة للعملاء لوقف مشترياتهم امتثالًا للعقوبات الأمريكية، بحسب ما أظهرته وثائق من الشركة النفطية التي تديرها الدولة، وبيانات رفينيتيف أيكون.

وهبطت صادرات شركة الطاقة من النفط الخام والمنتجات المكررة 17 في المئة في مايوعن الشهر السابق، لتصل إلى 874 ألفًا و500 برميل يوميًا، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى صعوبة بيع الخام المحسن الذي اعتادت شركات التكرير الأمريكية شراءه.

وقال محللون إن فنزويلا تستنزف مخزونات النفط منذ أواخر يناير، حينما فرضت واشنطن عقوبات على بي.دي.في.إس.إيه، لتعويض التراجع في إنتاج الخام.

وأتاح ذلك للشركة مواصلة تصدير نحو مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الثلاثة التالية رغم العقوبات.

لكن بعض الزبائن أوقفوا مشترياتهم من النفط الفنزويلي في أواخر أبريل امتثالًا للعقوبات، وهو ما أدى إلى تراكم الخام المحسن لدى ”بي.دي.في.إس.إيه“، وتقلّص محفظتها من المشترين المنتظمين، بحسب التقارير والبيانات.

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