قائد إيفرتون يعلن رحيله عن الفريق بعد 12 موسما قضاها معه

أعلن المدافع فيل جاجيلكا، قائد إيفرتون، الثلاثاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سينهي 12 عاما من لعبه مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي.



وخاض اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، الذي وصل إلى جوديسون بارك قادما من شيفيلد يونايتد عام 2007، 385 مباراة في كل المسابقات مع إيفرتون وسجل 19 هدفا.



وأضاف جاجيلكا، لاعب منتخب إنجلترا، عبر أنستجرام "من الصعب تأكيد وضعي قبل بداية الموسم المقبل لأن هذا القرار لم يتخذ من قبل النادي بشكل نهائي حتى الآن".



وتابع: "لسوء الحظ، فإن رحلتي في إيفرتون وصلت لنهايتها عقب 12 موسم رائعا. كنت محظوظا بما يكفي لخوض أكثر من 380 مباراة.. وكنت قائدا للفريق على مدار ست سنوات".



وأضاف: "كل ما يمكن أن أقوله هو أن أشكر كل اللاعبين الذين لعبت إلى جوارهم وجميع أفراد الجهاز الفني الذين ساعدوني بطريقتهم ورئيس النادي والجماهير الرائعة بالطبع".



وخاض جاجيلكا سبع مباريات في الدوري فقط في الموسم الماضي عقب تراجعه في قائمة الاختيارات ضمن تشكيلة ماركو سيلفا مدرب إيفرتون التي أنهت في المركز الثامن بالدوري برصيد 54 نقطة.