"الثقافة" تعتمد 5 مصممين مسرحيين لتمثيل مصر فى كوادرينالي براغ الدولي للسينوغرافيا

وافقت وزارة الثقافة على سفر السينوغرافيين المسرحيين المهندسين حازم شبل، ونعيمة عجمي عمرو، وعبد الله الشريف، والدكتور محمد سعد، والدكتورة مروة عودة، لتمثيل مصر فى فعاليات الدورة الرابعة عشر من كوادرينالي براغ الدولي للسينوغرافيا والفراغ، والذي يفتتح رسميًا مساء 5 يونيو ويتواصل حتى 16 يونيو في أرض معارض العاصمة التشيكية؛ ويعد الأهم في العالم لعرض التصميمات المسرحية من ديكور وإضاءة وأزياء.



يشار إلى أن، كوادرينالي براغ الدولي للسينوغرافيا والفراغ، ينعقد كل أربع سنوات منذ عام 1967 وتقام دورته الرابعة عشر بمشاركة 79 دولة حيث تحتضن، ولأول مرة جناح إفريقى يعرض أعمال عدد من مبدعي دول القارة السمراء منها "نيجيريا وغانا وأوغندا"، ويشرف على تحقيقه المهندس المصرى حازم شبل الى جانب جناح عربي لدول "الجزائر، العراق، سوريا، السعودية، البحرين، لبنان، الكويت، والمغرب"، وترعاه للمرة الثانية الهيئة العربية للمسرح.