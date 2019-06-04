كاراسكو يشعل المنافسة بين قطبي ميلان

أشعل البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح داليان يفانج الصيني، المنافسة على ضمه بين قطبي مدينة ميلانو، ميلان وإنتر، في فترة الانتقالات الصيفية.



وربطت تقارير صحفية كاراسكو، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، بالعودة لأوروبا من جديد بعد عام ونصف العام من انتقاله إلى الدوري الصيني.



وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إن وكيل أعمال كاراسكو موجود حاليا في مدينة ميلانو، للتفاوض مع الناديين لنقل موكله إلى أحدهما في الميركاتو الصيفي.



وأضاف المصدر أن أنطونيو كاونتي، مدرب إنتر، يبحث عن التعاقد مع جناح ذي خصائص مختلفة عن الموجودة في لاعبي فريقه، وهو ما يجده في كاراسكو.



يذكر أن كاراسكو كان دخل في مفاوضات رسمية مع عدة أندية خلال الميركاتو الشتوي الماضي، أبرزها ناديه السابق أتلتيكو وأرسنال الإنجليزي لكن المفاوضات لم تكتمل.