الاتحاد الأفريقي يعلن عزمه تقديم أفكار لدفع الأطراف السودانية إلى طاولة التفاوض

أكد الاتحاد الأفريقي أنه يظل حريصا على أن يقوم السودانيون بحل مشكلاتهم بأنفسهم بصورة سلمية وبعيدة عن أية تأثيرات خارجية سلبية.

وقال محمود كان، ممثل الاتحاد الأفريقي في اللقاء التنويري للمجلس العسكري مع رؤوساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الخرطوم اليوم الثلاثاء إن الاتحاد مصمم على عودة الاطراف الى طاولة التفاوض وسيقدم افكارا محددة للدفع بهذا الاتجاه،بحسب وكالة الأنباء السودانية(سونا).

ودعا الأطراف السودانية إلى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس وعدم فرض اي حلول احادية.

وحث الأطراف على العودة إلى التفاوض مهما كانت الصعاب وأن يدركوا أن الحل المتوافق عليه يعتبر افضل طريق للحفاظ على وحدة السودان واستقراره.

وأعرب عن شكره للمنظمات الدولية ممثلة في الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والترويكا على تعاونهم الايجابي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان.