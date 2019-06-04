رولان غاروس: طموح نادال باللقب الـ12 يصطدم بغريمه فيدرر في نصف النهائي

يصطدم طموح الإسباني رافايل نادال بلقبه الثالث تواليا والـ12 في تاريخ مشاركاته في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بغريمه السويسري روجيه فيدرر الذي سيتواجه معه في الدور نصف النهائي.

وبلغ نادال، المصنف ثانيا، نصف نهائي البطولة الفرنسية للمرة الثالثة تواليا والثانية عشرة في مسيرته، فيما سيخوضه فيدرر، المصنف ثالثا، للمرة الأولى منذ 2012 حين انتهى مشواره على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ولم يجد نادال الثلاثاء أي صعوبة تذكر في بلوغ المربع الذهبي بفوزه السهل على الياباني كي نيشيكوري السابع 6-1 و6-1 و6-3، فيما خاض فيدرر مباراة صعبة جدا ضد صديقه ومواطنه ستانيسلاس فافرينكا حسمها في نهاية المطاف وبعد توقف لثمانين دقيقة بسبب عاصفة رعدية 7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (7-5) و6-4.

وقال نادال بعد تخطيه نيشيكوري في مباراة توقفت لثمانين دقيقة حين كان متقدما 4-1 في المجموعة الثالثة بسبب عاصفة رعدية، "شعور رضى كبير أن أخوض نصف نهائي آخر، هناك الكثير من المشاعر. مستواي كان جيدا جدا خلال البطولة وأنا سعيد للتمكن من اللعب ليوم آخر".

وخلافا لفيدرر الذي عانى الأمرين لتخطي صديقه فافرينكا بطل 2015 وبلوغ نصف نهائي رولان غاروس للمرة الثامنة في مسيرته وبطولات الغراند سلام بالمجمل للمرة الـ44، لم يجد نادال صعوبة تذكر في تخطي نيشيكوري في ساعة و51 دقيقة، محققا فوزه الـ11 على الياباني من أصل 13 مواجهة بينهما، ليحرمه من بلوغ نصف نهائي البطولة الفرنسية للمرة الأولى (خرج من ربع النهائي للمرة الثالثة)، ومحاولة تكرار انجازه في فلاشينغ ميدوز الأميركية حين وصل الى النهائي عام 2014 ونصف النهائي عامي 2016 و2018.

من جهته وبعد أن غاب عن البطولة الفرنسية منذ 2015 حين خرج من ربع النهائي على يد فافرينكا بالذات، يأمل فيدرر أن ينال لقبه الثاني في رولان غاروس (الأول كان عام 2009)، لكنه يصطدم بطموح المتخصص نادال الساعي الى لقبه الثالث تواليا في البطولة وتعزيز رقمه القياسي فيها (11 لقبا حتى الآن).

وسيكون على فيدرر تقديم أداء استثنائي إذا ما أراد أن يلحق بنادال الذي احتفل الإثنين بميلاده الثالث والثلاثين، هزيمته الثالثة فقط في رولان غاروس التي حقق فيها الثلاثاء انتصاره الـ91 (خسر عامي 2009 أمام السويدي روبن سودرلينغ و2015 ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بينما انسحب عام 2016 قبل مباراة الدور الثالث بسبب الاصابة).

وعن مواجهة السويسري في نصف النهائي، قال نادال "أن أواجه روجيه في نصف النهائي، فهذه علاوة. تشاركنا أهم لحظات مسيرتنا معا بمواجهة بعضنا على الملعب، بالتالي هذه حلقة جديدة (من مسلسل اللقاءات) وأنا سعيد ومتحمس. ستكون لحظة مميزة، فلنحاول أن نكون جاهزين لها".