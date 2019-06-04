طاقم تحكيم مصري لمباراة الصفاقسي والترجي في المربع الذهبي لكأس تونس

أسند الاتحاد التونسي لكرة القدم إدارة مباراة الصفاقسي والترجي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس تونس، والمقررة مساء الخميس، إلى طاقم تحكيم مصري.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم الثلاثاء أن طاقم التحكيم سوف يضم أمين عمر حكم ساحة ويعاونه تحسين السادات ويوسف البوساطي، فيما سيكون محمد معروف حكما رابعا.

ويلتقي الصفاقسي والترجي على ملعب "الطيب المهيري" في صفاقس بينما تشهد المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي، لقاء الملعب القابسي مع النجم الساحلي على ملعب قابس.