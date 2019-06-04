سواريز يلتحق بمنتخب أوروجواي ويتدرب دون مشكلات

انضم لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، لتجمع منتخب أوروجواي الذي يستعد لبطولة كوبا أمريكا، التي ستجرى في الفترة بين 14 يونيو الجاري وحتى السابع من يوليو المقبل، حيث شارك مع زملائه في المران بعد تعافيه من جراحة في الركبة كان قد خضع لها 10 مايو الماضي.

وتدرب سواريز، برفقة زملائه دون أي مشكلات بدنية، في الجزء الأول من المران، قبل أن يشارك في حصة ركض حول الملعب برفقة ستواني ورودريجيز.

وسيخوض الـ (سيليستي) مباراة ودية يوم 7 من الشهر الجاري، أمام بنما على ملعب (سنتناريو) في العاصمة الأوروجويانية مونتفيديو وبعدها بـ 6 أيام يسافر المنتخب السماوي إلى مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، حيث يستهل مسيرته في البطولة القارية بلقاء الإكوادور، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا تشيلي واليابان.

ويسعى أبناء مدرب المنتخب الأوروجوياني أوسكار تاباريز للمحافظة على زعامتهم لأمريكا الجنوبية، حيث يمتلك منتخب أوروجواي في جعبته 15 لقبا.