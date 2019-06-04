الأرصاد: الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حار على محافظات الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويكون لطيف ليلًا على كل الأنحاء.



وتابع عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تتكاثر السحب المنخفصة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر"، مؤكدًا أن حركة الرياح ستكون معتدلة، وتنشط أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.



وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه بصفة عامة فإن الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل.