قرار صادم من الكاف بشأن مباراة الترجي والوداد
شهدت محافظة البحرالأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، عاصفة ترابية شديدة ضربت معظم مدن المحافظة خاصة مدن الشمال "رأس غارب - الغردقة سفاجا". فيما تعرض طريق "الزعفرانة - غارب" في محافظة البحرالأحمر، منذ قليل، ...
تمكنت إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ، اليوم الثلاثاء، من ضبط 41.800 كجم لحوم فاسدة بمحل بيع لحوم ومجمدات بالهانوفيل في الإسكندرية. وتحرر محضر بالكميات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ...
تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، يرافقه طه حجاج، مدير الشئون الإدارية بالمديرية، وحدات شرق النيل الصحية لمتابعة انتظام العمل وتواجد النوبتجيات وتوافر ...