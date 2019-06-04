قرار صادم من الكاف بشأن مباراة الترجي والوداد

عاصفة ترابية شديدة تضرب مدن البحرالأحمر (صور)

شهدت محافظة البحرالأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، عاصفة ترابية شديدة ضربت معظم مدن المحافظة خاصة مدن الشمال "رأس غارب - الغردقة سفاجا". فيما تعرض طريق "الزعفرانة - غارب" في محافظة البحرالأحمر، منذ قليل، ...