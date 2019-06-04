محافظة الإسكندرية تحذر من النزول إلى شاطئ النخيل لخطورته على الأرواح

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة لمحافظة الإسكندرية المواطنين من النزول إلى شاطئ النخيل نظرا لكونه من الشواطئ التي تحمل درجة خطورة عند ارتفاع الأمواج، وتهيب المواطنين بعدم النزول نهائيا.



وأعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن ذلك التحذير جاء في إطار حرص محافظة الإسكندرية على حياة المواطنين وسلامتهم وعلى خلفية ما أثير في السنوات السابقة حول تعدد حالات الغرق.



وتنفيذا للتعليمات المشددة الصادرة من الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل بحي العجمي.



وكان شاطئ النخيل شهد في الأعوام الماضية عدد كبير من حالات الغرق، مما استدعي المحافظة من إغلاقه والتحذير من عدم السباحة فيه.