القاهرة : الثلاثاء 04 يونيو 2019
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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 09:03 م

"الرى": استكمال حفر آبار جوفية جديدة في 13 محافظة

الرى: استكمال حفر
وائل القمحاوى
dostor.org/2654241

بدأت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع المياه الجوفية، فى إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ مشروع تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمياه الجوفية علي مستوى الجمهورية، والذى يتضمن تحويل الخرائط الخاصة بمواقع الأبار الجوفية فى مختلف المناطق إلي خرائط رقمية وتحديثها باستمرار من خلال وسائل المسح الجوى لتقييم كميات وخصائص المخزون الجوفى.

وقال المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إن ذلك يسهم في رسم خريطة استصلاح الأراضي في السنوات القادمة والاستغلال الأمثل للمياه، والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد المنسوب الفعلى، وضوابط الاستخدام لكل نشاط.

فيما كشفت موازنة قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، للعام الجديد 2019 2020، عن البدء فى حفر عدد من الآبار لتوفير المياه للزراعات والأراضى المستصلحة، وتغيير المواسير الأرضية بخامات جديدة للحد من إهدار المخزون الجوفى فى 13 محافظة وهى "الشرقية ـ الجيزة ـ اسوان ـ اسيوط ـ البحيرة ـ جنوب سيناء – الوادى الجديد – مطروح – قنا – بنى سويف – المنيا – شمال سيناء "، لتوفير المياه فى بعض المناطق التى تعانى ندرة وصعوبة وجودها، وإنشاء شبكة لرصد ومراقبة أية تغيرات فى المياه وحمايتها من جميع مصادر التلوث.

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