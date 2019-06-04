"بي تي" ترعى منتخبات إنجلترا وملعب ويمبلي

وقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عقدا مع مجموعة "بي تي"، أكبر مجموعة اتصالات في بريطانيا لمدة 5 سنوات، لرعاية جميع منتخبات إنجلترا وكذلك استاد ويمبلي.



وقال مارك بولينجهام، مدير القطاع التجاري في الاتحاد الإنجليزي: "إنها بداية رائعة لأسبوع مثير لكرة القدم في إنجلترا، حيث يبدأ منتخب السيدات مشواره في كأس العالم، ويخوض منتخب الرجال نهائيات دوري الأمم الأوروبية".



ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد، لكن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ذكرت أن الصفقة بقيمة 50 مليون إسترليني (63.33 مليون دولار).



وستستمر شركة "إي إي" للهواتف المحمولة التابعة لمجموعة "بي تي" في مهمتها كراعٍ رئيسي لاستاد ويمبلي.



وانتهى عقد الشراكة السابق بين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وشركة "فوكسهول" للسيارات، والذي دام 7 سنوات بعد كأس العالم 2018.